Sturing blijft in tweede seizoenshelft coach Vitesse: ' Uit het dal kruipen'

Edward Sturing blijft in de tweede seizoenshelft trainer van Vitesse. De club uit Arnhem heeft Sturing en zijn assistenten, Nicky Hofs en Tim Cornelisse, tot het eind van het seizoen vastgelegd.

Sturing volgde in november Phillip Cocu op, die vanwege de slechte resultaten vertrok bij de club. Vitesse had vlak daarvoor in eigen huis met 3-1 verloren van sc Heerenveen en stond op dat moment onderaan in de eredivisie. Onder leiding van de 60-jarige Sturing is de club er nog niet in geslaagd te klimmen op de ranglijst.

Dag en nacht bezig

"Ik ben dag en nacht met de club en het team bezig. Dat heeft grote impact, maar ik wil Vitesse helpen", aldus Sturing, die bezig is aan zijn zevende periode als interim-trainer bij Vitesse. "Het is zaak dat we uit het dal kruipen en ons in de tweede seizoenshelft verder herpakken."