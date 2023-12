Raad van State: gaskraan in Groningen mag open bij strenge kou

De gaskraan in Groningen mag komend jaar in uitzonderlijke gevallen open, bijvoorbeeld als het deze winter erg koud wordt. De Raad van State oordeelt in een voorlopige uitspraak dat het laatste gasbesluit van het kabinet niet geschorst hoeft te worden. Dit hadden Groningse overheden en bewoners van het bevingsgebied wel geëist.

Het kabinet besloot dat er in het huidige gasjaar (dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september) geen gas meer wordt gewonnen vanwege het risico op aardbevingen. De gaskraan ging dit jaar op 1 oktober dicht, maar het kabinet hield wel een slag om de arm: de gasputten gaan een jaar op de waakvlam en kunnen in geval van uiterste nood alsnog ingezet worden.

Volgens de provincie Groningen, de waterschappen, de veiligheidsregio en alle Groningse gemeenten waren de voorwaarden voor dit besluit vaag. Zij stapten daarom naar de rechter om er meer duidelijkheid over te krijgen.

Zo wilden zij weten onder welke omstandigheden de gaskraan toch weer opengaat en op welke schaal dat dan zal gebeuren. "De regels die de staatssecretaris stelt zijn onduidelijk en tegenstrijdig", schreven zij in een gezamenlijke brief.

Duidelijk genoeg

De Raad van State ging hier niet in mee en stelt dat staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw dit in het gasbesluit duidelijk genoeg heeft gemaakt. Zo mag er bij een noodsituatie nog maximaal 1,5 miljard kuub worden gewonnen, schrijft RTV Noord.

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft het besluit geen significante invloed op de veiligheid in het aardbevingsgebied. Daarnaast is er in het geval van een noodsituatie momenteel geen geschikt alternatief voor de tijdelijke gaswinning.

De zaak bij de Raad van State was een spoedprocedure, te vergelijken met een kort geding. De uitspraak is daarom een voorlopig oordeel. In het voorjaar wordt het gasbesluit uitgebreider besproken. Daarna zal de Raad van State definitief uitspraak doen.