Bekerheld Pieters helpt met goals huisgenoten aan ontbijt met 'kaviaar en sushi'

Hij noemt de overwinning de "grootste bekerstunt ooit". We hebben zelfs de BBC gehaald, en Duitse en Portugese media. Daarna werden we hier onthaald met fakkels, iedereen was in rep en roer. Mooi dat we de eerste amateurclub kunnen zijn die Ajax uitschakelt in de beker."

Pieters verwacht in ieder geval een hoop etentjes de komende tijd nadat hij zijn huisgenoten en "goede vrienden" een leuk zakcentje bezorgde: "Iemand had zelfs ingezet dat ik beide helften zou scoren, als je dan vijf euro inzet ben je rijk." Naast de etentjes "zou Ibiza" volgens Pieters ook een leuke beloning zijn.

Ze hadden namelijk "een beetje als grapje" een weddenschap op de wedstrijd gezet. En dat "grapje" pakte goed uit. Huisgenoot Maurits "Er is wel wat gewonnen, we kunnen er iets leuks van doen. Ik ga naar Ibiza, daar ga ik veel uitgeven."

"Het eerste wat we hebben gedaan is sushi bestellen, als lunch. Of ontbijt eigenlijk, we zijn allemaal net wakker". Tom, huisgenoot van USV Hercules-aanvaller Tim Pieters, windt er geen doekjes om. Maurits, een andere huisgenoot, zegt vanochtend al "kaviaar" te hebben gegeten als ontbijt.

Hoeveel het gewonnen bedrag precies is willen de huisgenoten van Pieters niet zeggen, maar bedragen rond de 20.000 euro - verdeeld over de twaalf bewoners van het studentenhuis in het centrum van Utrecht - worden genoemd. Er wordt zelfs gezegd dat één student meer dan 11.000 euro heeft gewonnen, maar dat is niet Tom of Maurits. Die laatste zegt dat hij "al op het vliegtuig naar Ibiza had gezeten, of nog steeds met tranen in de ogen had gestaan" als dat het geval was geweest.

Niet te bevatten

Zowel Tim als Maurits waren aanwezig in De Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht waar het duel gespeeld werd. "Die tweede goal van Tim was onbeschrijfelijk", zegt Maurits trots. "Dan denk je na de 2-2 dat het alsnog fout gaat, maar dan valt de 3-2 in de laatste minuut. We vielen vier rijen naar beneden toen er gescoord werd."

Pieters zelf noemt zijn tweede doelpunt er ook een van "hoge kwaliteit". "Daarna werd ik gewisseld omdat ik kramp op voelde komen. Toen werd het 2-2 en dacht ik nu gaan we eraan. Maar toen viel nog de 3-2, niet te bevatten."

Daarna barstte er een feest los tot in de late - of vroege - uurtjes. Pieters heeft het half vijf zien worden, en ook zijn huisgenoten moeten nog even bijkomen, maar: "Nu even uitrusten, maar vanavond gaan we er weer tegenaan."

Ook Gerard van Dieren, voorzitter van de club, heeft genoten van het feest in de kantine. "Tot half twee, toen was het bier op. Er is een groep de stad in gegaan, sommigen zijn zelfs niet naar bed geweest. Maar iemand moest vandaag de telefoon opnemen. Dus ik ben half drie naar bed gegaan."