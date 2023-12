Meer scholen melden zich voor gratis maaltijden, inmiddels kwart van alle scholen

Het aantal scholen dat meedoet aan het programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen is opgelopen tot ongeveer 1900. Dat is een kwart van alle middelbare scholen en basisscholen. In mei deden er nog 1300 scholen mee.

Het programma ging eerder dit jaar van start. Scholen waar 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking.

Het project wordt gefinancierd door het Rijk en georganiseerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.

Maaltijden of boodschappenkaart

Scholen kunnen kiezen tussen het aanbieden van eten op school of een boodschappenkaart ter waarde van 11 euro per kind. Daar kunnen ouders met een laag inkomen zelf boodschappen van doen.

Ongeveer een derde van de scholen kiest voor de boodschappenkaarten, maar verreweg de meeste scholen gaan voor het aanbieden van eten op school. Scholen kunnen dan bijvoorbeeld een ontbijt of een lunch aanbieden, of een koelkast vullen met gezonde snacks.

Daar krijgen de scholen dan 9 euro per leerling per week voor. Van dat geld kunnen ze ook een cateringbedrijf inhuren, als ze dat willen. Volgens het jeugdeducatiefonds krijgen 265.000 leerlingen door het programma momenteel eten op school door het programma.

Lege broodtrommels

Volgens Mirella Bhagwandin van het jeugdeducatiefonds komt de toename van deelnemende scholen aan de ene kant doordat het programma meer naamsbekendheid heeft gekregen en aan de andere kant doordat steeds minder ouders het hoofd boven water weten te houden. "We zien dat steeds meer kinderen met lege broodtrommels naar school komen."

Volgens Bhagwandin heeft dat grote gevolgen voor de prestaties van de leerlingen. "Kinderen kunnen zich op een lege maag niet concentreren en ze slaan de lesstof niet op. Van scholen horen wij dat leerlingen nu beter kunnen leren en dat de sfeer op school erop vooruit is gegaan."

Kinderen die zonder eten naar school komen omdat hun ouders geen eten kunnen betalen staan met 1-0 achter, stelt Bhagwandin. "We willen zorgen voor kansengelijkheid. Dat kan er niet zijn als niet wordt voldaan aan de basisbehoeften van een kind."

Geen zekerheid

Bhagwandin vertelt dat de maaltijden ook druk weg nemen bij ouders. "Die weten nu dat hun kind in ieder geval op een goede maaltijd kan rekenen op school."

In eerste instantie zou er alleen dit jaar budget beschikbaar zijn voor het programma, maar afgelopen september werd bekendgemaakt dat dit ook in heel 2024 het geval zal zijn. Wat er daarna met de subsidie gebeurt is nog niet bekend.

Volgens Bhagwandin leidt dat tot onzekerheid bij sommige scholen. "Ik hoor geluiden van scholen die niet al het budget uit durven geven, omdat zij er rekening mee houden dat het uiteindelijk stopt."