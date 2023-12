Personeel Erasmus MC keek onterecht in dossier 14-jarig slachtoffer schietpartij

Meerdere medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben onterecht het dossier van een van de slachtoffers van de recente schietpartijen in de stad ingekeken. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. Mogelijk is het dossier tientallen keren illegaal ingezien.

Het 14-jarige meisje kwam op 28 september dit jaar om nadat haar buurman Fouad L. haar had neergeschoten. Ook haar moeder en een docent van het Erasmus kwamen om bij de schietpartij. Romy werd na de schietpartij naar dat ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

Het viel het Erasmus op dat het dossier opvallend vaak werd opgevraagd na de schietpartij, ook door medewerkers die geen behandelrelatie met het meisje hadden. Dat is per wet verboden en in strijd met de eigen integriteitsregels, is te lezen in het persbericht.

Waarschuwing

Na die constatering heeft het Erasmus een intern onderzoek ingesteld en de Raad van Bestuur ingelicht. Omdat er een logsysteem wordt bijgehouden, kan het ziekenhuis precies zien wie er een dossier aanvraagt.

Het ziekenhuis gaat gesprekken voeren met de mensen die het dossier hebben ingekeken. De medewerkers die dat onterecht deden hebben een officiële waarschuwing gekregen. Theoretisch gezien kan dat leiden tot ontslag, als er bijvoorbeeld vaker waarschuwingen zijn gegeven.

Een woordvoerder van het Erasmus kon niet zeggen of de medewerkers ook strafrechtelijk vervolgd worden. Het ziekenhuis heeft ook geen signalen opgevangen over het delen van informatie met derden. De nabestaanden van het meisje zijn op de hoogte gebracht.