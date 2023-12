Vrijspraak voor echtpaar waarvan hond kleinkind doodbeet

De rechter heeft de eigenaren van een herdershond vrijgesproken die in 2019 hun eigen kleinkind doodbeet. De rechter volgt hiermee het OM, dat maandag ook had gevraagd om vrijspraak. De moeder van de baby spande de zaak aan tegen haar inmiddels ex-schoonouders.

In 2019 werd baby Robin doodgebeten door de herdershond van zijn opa en oma. Het gebeurde tijdens het oppassen bij de grootouders thuis in Diemen. Op het moment van het ongeluk waren de opa, de baby en de hond samen in de kamer.

De opa zat op slechtst een armlengte afstand van zijn kleinzoon, maar de hond sloeg ineens toe en beet de baby. De baby was zo ernstig gewond dat hij ondanks een operatie in het ziekenhuis overleed, twee dagen later. De hond is na de aanval afgemaakt.

Onverwachte aanval

De rechtszaak draaide om de vraag of de grootouders de aanval van de hond hadden kunnen voorzien. Zelf vonden de grootouders van niet. Ze pasten vaker op de baby en ook op die momenten was de hond in dezelfde kamer. Volgens de grootouders waren er nooit eerder incidenten tussen de hond en de baby. Daarom zagen ze het gevaar niet aankomen.

Tijdens een zitting eerder deze week was ook een hondenexpert van de Universiteit Utrecht aanwezig. Die legde uit dat als een herdershond en een jong kind zich in dezelfde ruimte begeven, de hondeneigenaar de twee continu in de gaten moet houden, ook als het eerder goed ging. Een herdershond kan een jong kind aanzien voor prooi en ineens aanvallen.

'Noodlottig ongeval'

Het OM kwam tot de conclusie dat de grootouders risico's hebben genomen door het kind in een ruimte te laten met de hond zonder dat ze extra veiligheidsmaatregelen namen of de hond extra goed in de gaten hielden. Maar de opa en oma hadden niet kunnen voorzien dat de hond het kind zou aanvallen, volgde de rechter het OM, en dus zouden ze zich niet strafrechtelijk verwijtbaar hebben gedragen.

De rechter sprak van een noodlottig ongeval. Dat er meerdere gedragscursussen waren gevolgd en dat de opa in de buurt was op het moment van de beet speelden mee in de beslissing het paar vrij te spreken.