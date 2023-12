Beschimpte boa's werken aan imago: 'Opleidingen moeten op de schop'

Een deel van de opleidingen voor boa's moet op de schop om het imago op te krikken. Dat zegt de boa-vakbondvoorzitter Richard Gerrits van de ACP naar aanleiding van de ophef in Vandaag Inside. Columnist en programmamaker Özcan Akyol zei daarin "als je niks meer kan, word je boa".

Akyol beschreef in de uitzending maandag dat hij zag hoe een pakketbezorger beboet werd door een boa. "Maar waarom niet eerst een waarschuwing?", vroeg hij aan tafel bij VI. Presentator Johan Derksen doet daar nog een schepje bovenop: "Ja Eus, er zijn mensen die je geen uniform moet geven."

Boa's zeggen sinds die uitspraak de hele week al last te hebben van opmerkingen op straat. En het imago van de ruim 25.000 boa's was al niet goed, beaamt de voorzitter van de vakbond. "Mensen hebben nog steeds het beeld van parkeerwachten die bonnen uitschrijven van 30 jaar geleden", aldus Gerrits. Dat beeld klopt volgens hem allang niet meer.

Handhaver, toezichthouder of boa?

Er is namelijk een verschil tussen een handhaver, een toezichthouder en een boa. Zo dragen boa's een wapenstok, pepperspray en een vuurwapen, al ligt dat wel aan het soort boa. In sommige gemeenten worden taken van de politie overgenomen, zoals vervoer van een verdachte. Handhavers en toezichthouders dragen geen wapens, maar hebben wel hetzelfde uniform.

Bovendien, stelt de voorzitter van de vakbond, heeft de DHL-jongen waar Akyol het over heeft, wel degelijk eerst meerdere keren een waarschuwing gehad. "Boa's moeten ook gewoon eerst waarschuwen, ze zullen niet zo snel gelijk een boete uitschrijven."

Boa Luïse van der Zouw vindt de opmerkingen ook "een beetje zielig", zei ze gisteren in OP1. Ook jeugdboa Jackie reageert op Instagram dat ze de mannen graag uitnodigt om een keer mee te laten lopen met een boa.