Vrouw die gewond raakte bij storm Pia overleden

De vrouw die gisteren zwaargewond raakte tijdens storm Pia is overleden. De 39-jarige vrouw zat op de fiets toen er een boom op haar viel. Dat gebeurde in het Gelderse dorp Wilp, vlak bij Deventer waar de vrouw vandaan kwam.

Het overlijden van de vrouw is bekendgemaakt door haar werkgever. Ze werkte bij een zorginstelling als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het ongeval was ze ook aan het werk: ze maakte een fietsritje met een cliënt die ook op de fiets zat.

"Een vreselijk en verdrietig bericht", verklaart de zorginstelling in een rouwbericht. "We staan om collega's en bewoners heen. We leven mee met familie en vrienden."

Cliënt nauwelijks gewond

De cliënt is, op een kneuzing van de pols na, ongedeerd gebleven. De vrouw werd na het ongeluk zwaargewond na het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

Voor zover bekend heeft Pia verder in Nederland geen slachtoffers gemaakt. In België kwam een vrouw van 63 om op de

kerstmarkt van Oudenaarde toen een enorme kerstboom omviel.