65 miljoen euro schade door ontplofte lachgascilinders, kabinet overweegt compensatie

Afvalverwerkers hebben dit jaar meer dan 65 miljoen euro schade geleden door ontploffende lachgascilinders. Dat meldt de Vereniging Afvalbedrijven. Volgens de brancheorganisatie is het een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt.

Lachgascilinders worden gedumpt in het restafval en kunnen vervolgens tot ontploffing komen in vuilniswagens en verbrandingsinstallaties. Dit jaar ontploften duizenden cilinders in de ovens van afvalverwerkers.

Geen statiegeld meer

Lachgas staat sinds begin dit jaar op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet. Voorafgaand aan het verbod werden vaker hervulbare cilinders gebruikt en konden gebruikers deze cilinders weer nog inleveren bij handelaren na gebruik. Dat gebeurde toen massaal, want het statiegeld die ze daarvoor ontvingen was per cilinder meestal ongeveer 30 euro.

Sinds het verbod wordt er echter geen statiegeld meer uitbetaald door illegale handelaren. Volgens Ralph Peters van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD) belanden lachgascilinders daardoor nu op straat en tussen het restafval.