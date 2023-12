Tiener voor onbepaalde tijd opgesloten om GTA-hack

Een Britse rechter heeft de 18-jarige Arion Kurtaj uit het Engelse Oxford voor onbepaalde tijd tbs opgelegd, vanwege het stelen en verspreiden van beelden uit het nog niet verschenen spel Grand Theft Auto 6. De man, die een autistische stoornis heeft, deed de hack terwijl hij huisarrest had voor een andere digitale inbraak.

Kurtaj slaagde erin om in september vorig jaar Rockstar Games te hacken, de ontwikkelaar van de razend populaire game. Hij kon negentig clips van de server af halen.

Daarna brak hij in op het communicatiekanaal van Rockstar en dreigde de clips te delen, tenzij hij miljoenen zou krijgen. "Als Rockstar binnen 24 uur geen contact met mij opneemt via Telegram, deel ik de beelden. Ik begin met het vrijgeven van de broncode."

Rockstar ging niet in op het verzoek tot betalen, dus plaatste Kurtaj de clips op een forum voor fans. Daardoor konden de beelden van het langverwachte GTA 6 met iedereen gedeeld worden.

Hack met mobiel en tv

De tiener deed dit allemaal terwijl hij op borgtocht vrij was voor een hack op technologiebedrijf Nvidia. Hij had daarvoor huisarrest gekregen en zat onder politiebegeleiding vast op een hotelkamer.

Zijn laptop was voor onderzoek in beslag genomen, maar met behulp van een streamingskastje, de televisie en zijn mobiel kon hij bij Rockstar binnenkomen. Het kostte het bedrijf 4 miljoen euro om de schade te herstellen.

Kurtaj is lid van hackgroep Lapsus$, die verantwoordelijk is voor aanvallen op onder meer Uber, een telefoonbedrijf en dus ook Rockstar Games. De schatting is dat de hacks de bedrijven zo'n 10 miljoen dollar hebben gekost. De groep van digitale bandieten bestaat vooral uit tieners uit England en vermoedelijk Brazilië. Het is niet duidelijk hoeveel Lapsus$ heeft verdiend aan hacks.

Kans op herhaling groot

Volgens de rechter is de kans groot dat Arion Kurtaj opnieuw in de fout gaat. Tijdens de zaak bleek dat hij "zeer gemotiveerd is" om te hacken en dat hij de intentie heeft om zo snel mogelijk vrij te komen. Daarom acht de rechter tbs zonder einddatum noodzakelijk, zo nodig levenslang.

Een 17-jarige jongen van de groep werd ook veroordeeld. Hij kreeg een jeugdmaatregel opgelegd waardoor hij de komende anderhalf jaar onder toezicht is geplaatst.

Anderhalf jaar na de hack presenteerde Rockstar officieel het eerste voorproefje van de game, die in 2025 moet uitkomen.

Die trailer is al meer dan 115 miljoen keer bekeken: