Megadeal 2.0: hoe Plugge uitkwam bij Visma-Lease a Bike én de huiskleuren behield

Het is 1 september en op het vliegveld van Oslo staat Richard Plugge ogenschijnlijk diep in gedachten verzonken. De tas van de directeur, met het logo van Jumbo-Visma erop, staat tussen zijn benen ingeklemd. Hoe zou zijn team er in de toekomst uit gaan zien, peinst hij. Waar zou het geld vandaan moeten komen, nu Jumbo wil stoppen als hoofdsponsor?

Wielerploeg Visma - Lease a Bike (voorheen Jumbo-Visma) rijdt ook komend seizoen in het geel en zwart. Ondanks een verandering van naam door de sponsorwissel. Redelijk uniek in het wielrennen, maar een bewuste keuze zegt directeur Richard Plugge. - NOS

Hij was nauw betrokken bij alle gesprekken en onderhandelingen, nadat Jumbo eind 2022 kenbaar had gemaakt te willen stoppen als hoofdsponsor. En hij blikt tegenover de NOS terug op het jaar waarin hij met de teamleiding voor de uitdaging stond om de supermarktketen te vervangen.

Dat moest Plugge zien uit te vinden. Met hem mee op reis was Sander Kruis, de commerciële manager van de ploeg. De man die gaat over sponsoring, partnerships en hospitality - Engelse termen die wat wollig klinken voor de buitenstaander, maar allemaal zaken die, als ze goed geregeld zijn, extra geld in het laatje brengen. Waarmee "net dat ene extra trainingskamp wel geboekt kan worden", aldus Kruis, "of net die ene renner wel gehaald kan worden."

Dat was begin september in Noorwegen allemaal nog niet in beton gegoten. Jumbo zou dan wel stoppen als naamgever, maar hoe zat het met Visma?

Als je in een rijtje wil komen met de All Blacks, FC Barcelona en Chicago Bulls, is het niet handig als je telkens van kleur verandert

"Of we druk voelden? Tuurlijk. Maar niet in de zin dat we ooit haast hebben gehad. We hadden nog tot eind 2024 en er waren dusdanig veel gesprekken dat je al snel weet: dit gaat goedkomen. De druk zat 'm er meer in dat we de perfecte uitkomst wilden voor ons team."

De ontmoeting in Noorwegen op 1 september was daarbij van belang. "Dat was een van de gesprekken waarop de deal in hoofdlijnen werd beklonken."

Evenepoel, Amazon?

Maar er werden meer opties bekeken. Er werden "lijntjes onderzocht" en er werd een fusie overwogen, één die de wielerwereld wekenlang in zijn greep hield. "De Belgische markt was een interessante optie om te onderzoeken, want de sport leeft daar enorm. Die ervaring hadden we al met Wout van Aert in ons team."

Het was achteraf gezien slechts een van de vele opties die op tafel lagen, maar het werd breed uitgemeten in de media. "Er werden heel veel berichten geschreven die véél te voorbarig waren. Soms werden er verkeerde verbanden gelegd. Alsof dat traject met Soudal-QuickStep voor ons alleen om Remco Evenepoel zou draaien."