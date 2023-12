Wekdienst 22/12: Laatste dag coronaprik zonder afspraak • Uitspraak in zaak doodgebeten baby

Eerst het weer: veel bewolking en geregeld buien. Het wordt maximaal 10 graden. In het noordoosten is het lange tijd droog, elders valt uit het wolkendek geregeld een bui. De westelijke wind waait vrij krachtig, tot hard, kracht 5 tot 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona kunnen vandaag voor het laatst nog zonder afspraak een coronaboosterprik halen.

De rechtbank in Den Bosch buigt zich over een kort geding dat is aangespannen door omwonenden van een hotel in Uden. Ze eisen dat de asielzoekers worden weggehaald die daar gisteren zijn ondergebracht hoewel een rechter de vergunning daarvoor had opgeschort..

Ook is er een uitspraak in de zedenzaak tegen de oud-directeur van stichting Kanjer Wens. Hij wordt verdacht van misbruik van zeker dertien jongens. De eis is twaalf jaar cel en tbs.

En de Amsterdamse rechtbank buigt zich over een zaak waarbij een baby is doodgebeten door de herdershond van opa en oma. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor de grootouders.

Wat heb je gemist?

Op meerdere plekken in het land is er schade en extreme wateroverlast door de hoge waterstand in combinatie met storm Pia. Rond 03.00 uur vannacht stond het water op Texel bijna boven 2,70 meter boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bijna het hele havengebied is ondergelopen en sommige restaurants zijn alleen per boot bereikbaar.

Het hoge water komt door de eerste officiële winterstorm Pia, met windkracht tot wel 9 kilometer per uur. In Harlingen, Scheveningen en Egmond aan Zee wordt vandaag gespannen gekeken naar de waterstanden. In Delfzijl wordt het hoogste punt in de ochtend verwacht. Gasten van een hotel zijn geadviseerd ergens anders te overnachten, , omdat ze anders misschien niet weg kunnen door het hoge water.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Supporters van amateurclub Hercules vierden feest na de overwinning op Ajax: