Mijn 2023 | Feyenoord-speelster Van de Westeringh na drama: 'Was heel erg in paniek'

2023 loopt ten einde. Elf sporters en één trainer kijken in de traditionele eindejaarsserie terug op een bewogen jaar. Vandaag: voetbalster Kirsten van de Westeringh, die vlak na haar rentree bij Feyenoord opnieuw haar kruisband scheurde. Met een schreeuw ging ze naar de grond. Paniek stond in haar ogen. "Nee, nee", riep ze huilend. Kirsten van de Westeringh (22) was net weer terug bij Feyenoord na een slepende revalidatie van vijftien maanden, nadat ze de kruisband van haar linkerknie had gescheurd.

Kirsten van de Westeringh weet meteen dat het weer mis is in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard - Foto: Pro Shots

In een onschuldig duel om de bal scheurde ze de kruisband van haar andere knie. Het leven van de creatieve middenvelder kwam op op 17 september opnieuw op pauze te staan. "Ik heb me drie weken voetbalster gevoeld. Het lijkt daardoor of die eerste revalidatie nooit is afgelopen..." Het was traumatisch. "Ik ben heel erg in paniek geweest", zegt ze. "Ik ben geen opgever, kan heel snel schakelen. Na de eerste keer voelde ik vechtlust. Maar de tweede keer was een nachtmerrie. Ik was totaal de weg kwijt."

Net terug van een kniekwetsuur die haar vijftien maanden revalidatie kostte, loopt Feyenoord-speelster Kirsten van de Westeringh tegen Fortuna Sittard opnieuw een zware blessure op. - NOS

Nog steeds flitsen de beelden voor haar ogen, al is ze nu dertien weken verder. "Vlak voor het slapengaan voel ik soms weer dat duwtje in mijn rug. Ik hoor het geluid, hoe mijn knie knakt. Ik voel hoe ik mijn voetbalschoenen door de catacomben smijt en ineenzak tegen de wand." Dagboek In 2020 werd Van de Westeringh, toen ze nog bij sc Heerenveen speelde, een van de 20 grootste voetbaltalenten van Nederland genoemd. Samen met Esmee Brugts, Romée Leuchter en Jill Baijings.

"Met hen speelde ik bij Oranje onder 19. Van ons basiselftal heeft iedereen z'n debuut in het Nederlands elftal gemaakt, behalve ik. Hoe was het gelopen als ik geen blessureleed had gehad? Daar dacht ik na die laatste operatie aan." Ze kan wel zeggen dat de afgelopen periode de moeilijkste tijd van haar leven was. "Alles stond op z'n kop. Wéér mijn kruisband gescheurd, mijn relatie ging uit, ik ben tijdelijk bij mijn ouders in Zeewolde gaan wonen", zegt Van de Westeringh. Vaak had ze geen idee hoe ze de uren door moest komen. "Als ik me echt slecht voelde, schreef ik in mijn dagboek. Dat hielp." In februari dit jaar interviewden we Kirsten van de Westeringh tijdens haar eerste revalidatie. Op de vraag of ze bang was dat het nog een keer zou gebeuren, reageerde ze emotioneel:

ADO-speelster Kirsten van de Westeringh revalideert van een voorstekruisbandblessure. De speelschema's zijn druk, zegt ze, zeker voor internationals. "Als topsporter wil je altijd spelen, maar luister naar je eigen lichaam." - NOS

Dat is misschien nog wel het moeilijkste, zegt ze: omgaan met langdurig geblesseerd zijn. "Ik ben een open en vrolijk persoon. Veel dingen lach ik weg, ook na die eerste blessure. Maar toen ik in november op de club kwam, stond Feyenoord laatste in de competitie. Alle ouders hadden een lieve boodschap ingesproken voor de speelsters. Toen brak ik. Mijn ouders betekenen zo veel voor mij. Alles kwam eruit, ik was alleen maar aan het huilen." Praten, niet opkroppen Ze zocht opnieuw contact met de sportpsycholoog die ze ook tijdens haar eerste revalidatie had gesproken. "Van hem heb ik geleerd dat het goed is om je gevoelens te uiten, ook de moeilijke. Je kan wel denken 'het gaat prima met me', maar diep vanbinnen zit soms veel verdriet."

Zo ziet de voorste kruisband eruit in de knie - Foto: NOS

Daarin is ze zichzelf voorbij gelopen in die eerste revalidatie, zegt ze. "Er komt zo veel bij kijken: als je weer gaat invallen, als je voor het eerst in de basis staat, de druk die je dan voelt. Maar die laatste maanden heb ik helemaal geen contact meer gehad met mijn psycholoog." Ze denkt dat er een verband zit tussen haar blessure en haar cyclus, vermoeidheid en spanning. Iets wat ook onderzoekers die de NOS eerder over deze zware knieblessure sprak onderschrijven als mogelijke oorzaken voor voorstekruisbandblessures bij vrouwen. "Beide keren dat ik mijn kruisband scheurde, was ik fit, maar vermoeid. Beide keren was ik ongesteld."

Mijn dromen zijn niet stuk, maar ik had ze eerder willen waarmaken. Kirsten van de Westeringh

Maar, zegt ze realistisch: "Hoe weet je of je risico loopt? En wie neemt dan de beslissing dat je niet speelt?" Dromen Wat helpt, is dat ze dankzij die eerste knieblessure weet dat het kan: terugkeren op het hoogste niveau. "Mijn dromen zijn niet stuk, maar ik had ze eerder willen waarmaken."

Kirsten van de Westeringh met haar familie in Zeewolde: "De beste steun die je kan hebben is die van je ouders" - Foto: Privé-archief