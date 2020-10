'Oliedom' AZ steekt hand in eigen boezem na weggeven 2-0 voorsprong

"Dat het ons weer overkomt, dat mag niet", is Stengs duidelijk na de wedstrijd tegen VVV. "Iedereen weet wel dat dit niet kan. We moeten niet meer zulke domme overtredingen maken en zo makkelijk goals weggeven. Dat kan gewoon niet."

"Het is oliedom." Zo omschrijft AZ-middenvelder Calvin Stengs het 2-2 gelijkspel tegen VVV-Venlo. De Alkmaarders gaven in de laatste minuten van de wedstrijd een 2-0 voorsprong uit handen.

Trainer Arne Slot zag zijn ploeg goed uit de startblokken komen, maar baalt van de rode kaart vlak voor rust. "We spelen ze helemaal overhoop. Er is niks aan de hand, totdat we een overtreding maken op een ontzettend domme plek."

Toch hielden de tien van AZ nog lang stand in de tweede helft en was er volgens Slot geen aanleiding om te denken dat de Alkmaarders de wedstrijd niet zouden winnen, totdat VVV de 2-1 maakte. "Het is niet gek dat de spelers dan gaan denken: het gaat ons toch niet weer overkomen!"

'Hebben overwinning nodig'

Stengs beaamt dat. "Bij de 1-2 denkt iedereen wel: niet weer hè! De vorige keren dat we ook een voorsprong weggaven, kunnen wel in onze hoofden zijn gaan zitten. We hebben een overwinning nodig om hieruit te komen."

Donderdag 22 oktober staat de volgende wedstrijd voor AZ alweer op het programma. Dan is Napoli de tegenstander in de groepsfase van de Europa League. "Het is hun wel gelukt om een 4-0 voorsprong over de streep te trekken", besluit Slot. Napoli won uiteindelijk met 4-2 van Atalanta.