Acteur Vin Diesel beschuldigd van seksueel wangedrag

Acteur Vin Diesel (56) wordt door een voormalige assistente beschuldigd van seksueel wangedrag, meldt Vanity Fair. Dat zou volgens de vrouw in 2010 hebben plaatsgevonden toen zij aan het werk was tijdens de opnames voor de film Fast Five in Atlanta.

The Fast and the Furious-acteur zou de vrouw hebben meegenomen naar zijn hotelsuite en haar daar hebben geprobeerd aan te randen. De acteur zou haar onder meer tegen een muur hebben geduwd en haar hebben gedwongen zijn penis aan te raken en voor haar ogen hebben gemasturbeerd, staat in de aanklacht. Enkele uren na het incident zou de vrouw zijn ontslagen.

Vin Diesel ontkent de beschuldiging, liet zijn advocaat weten aan Vanity Fair. Volgens hem is er "duidelijk bewijs dat deze bizarre beschuldigingen volledig weerlegt".