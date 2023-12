Water stroomt over kades door hoge waterstand en storm Pia

In Scheveningen zijn kades ondergelopen door de hoge waterstand in combinatie met storm Pia. De Dr. Lelykade is ondergelopen, het straatmeubilair staat een flink stuk onder water. Ook het water in Delfzijl komt volgens voorspellingen deze ochtend op 4,70 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) te staan, meldt RTV Noord.

Gasten van Hotel Boegschroef in de Groningse gemeente zijn geadviseerd elders te overnachten, omdat ze anders misschien niet weg kunnen door het hoge water, aldus RTV Noord.

Het hoogste punt wordt om 06.40 uur verwacht. "Dan is het 4,70 meter boven NAP, wat voor het restaurantgedeelte van het hotel betekent dat het water dan net boven je knie staat. In de hotelkamers staat er dan een laagje water van vijf tot tien centimeter op de vloer", aldus eigenaar Jan Bosma. Na 9.00 uur zou het water weer moeten zakken.

Ook in Egmond aan Zee is het spannend. Het water komt zo hoog dat de golven waarschijnlijk over de strandopgang zullen slaan. Een strandopgang mag golfoverslag hebben. Het Hoogheemraadschap meldt dat het duin hoog genoeg en veilig is.

Eerste officiële winterstorm

Pia is officieel de eerste winterstorm van dit jaar. Op Vlieland werd gisteren tussen 10.00 uur en 11.00 uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht 9 gemeten.

In Wilp raakte door de storm gisteren een vrouw zwaargewond toen een boom op haar viel. In Geldrop viel een boom op een bestelbusje en liep ook een andere auto schade op, maar raakte niemand gewond.

Dijkdoorgangen en stormvloedkeringen werden in het hele land gesloten. Voor het eerst is de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland automatisch dichtgegaan. De verwachting is dat kering vrijdagmorgen rond 06.00 uur weer opengaat.

Cruiseschip stuurloos

Ook in andere landen zorgde de storm voor overlast en schade. In België is een vrouw om het leven gekomen toen een kerstboom omwaaide en bovenop haar viel.

Voor de kust van Denemarken raakte een Noors cruiseschip in de problemen toen een raam van de brug sneuvelde door een hoge golf. Er ontstond een stroomstoring doordat water de stuurhut in stroomde. Daardoor was het schip enige tijd stuurloos.