Overlast en schade door hoge waterstand in combinatie met storm Pia

Wateroverlast door een hoge waterstand in combinatie met storm Pia heeft op meerdere plekken in het land schade veroorzaakt. Dijkdoorgangen en stormvloedkeringen werden in het hele land gesloten.

Op verschillende plekken langs de kust liepen kades onder. In Oudeschild, op Texel, was bijna het hele havengebied ondergelopen. Sommige restaurants waren alleen nog per boot bereikbaar. Het water stond daar 2,70 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Ook in Harlingen en Scheveningen liepen kades vannacht onder. In Egmond aan Zee dreigde het hoge zeewater het dorp binnen te stromen. Volgens de regionale omroep NH gebeurde dat net niet, maar was het een spannende nacht.

Langs de Groningse kust kwam het water tot 4,13 meter boven NAP. Tot grote problemen leidde dat niet. Wel liepen kades en wegen onder in onder meer Delfzijl.

Maeslantkering weer open

De waterstanden bereikten vroeg in de ochtend de hoogste stand. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de dijkbewaking overal beëindigd.

Gisteravond ging voor het eerst de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland automatisch dicht. Rond 04.45 uur ging deze vanochtend weer open. Ook andere keringen, zoals onder meer de Hartelkering en de Oosterscheldekering, zijn in de loop van de nacht weer geopend.

In de kustgebieden is er veel overlast door de hoge waterstand en storm Pia: