Boeren rijden met tractoren over A1 uit protest tegen nieuwe milieuregels

Een kolonne van zo'n 120 trekkers heeft gisteravond geprotesteerd tegen de nieuwe milieuregels over mest, waarover de Tweede Kamer eerder op de dag debatteerde.

De trekkerstoet reed vanaf Teuge naar Apeldoorn en daarna via de snelweg A1 naar Deventer. Langs de IJssel en over de Wilhelminabrug trok de stoet daarna weer terug naar het beginpunt in Teuge, meldt RTV Oost.

Eerder op de dag waren actievoerende boeren al naar het landbouwdebat in de Tweede Kamer gekomen voor een klein protest.

Mestregels

Onder de nieuwe milieuregels mogen de boeren minder dierlijke mest uitrijden over hun land en moet de hoeveelheid mest de komende jaren worden afgebouwd. Een meerderheid van de Tweede Kamer verwacht dat daardoor veel boerenbedrijven volgend jaar al in grote problemen komen. De mest moet worden opgehaald en verwerkt en dat kost veel geld.