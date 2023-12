Sweet Dreams niet op shortlist voor Oscar-nominaties

De Nederlandse film Sweet Dreams, met Renée Soutendijk in de hoofdrol, staat niet op de shortlist voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Ook de EO-documentaire Buurman Abdi van de Nederlandse regisseur Douwe Dijkstra heeft de shortlist niet gehaald.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft 15 films geselecteerd uit totaal 88 inzendingen. Die films maken in januari kans op een nominatie voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen.

Grote kanshebbers voor een nominatie dit jaar zijn Perfect days van Wim Wenders (Japan), The promised land van Nikolaj Arcel (Denemarken), The zone of interest van Jonathan Glazer (Groot-Brittannië), Io capitano van Matteo Garrone (Italië) en Fallen leaves van Aki Kaurismäki (Finland).

Barbie

De film Barbie komt met vijf vermeldingen het vaakst voor op de shortlists. De film maakt drie keer kans in de categorie Muziek (Original Song), een keer in Muziek (Original Score) en een keer in de categorie Geluid.

De 96e editie van de Academy Awards vindt volgend jaar plaats op 10 maart in Los Angeles. Op 23 januari 2024 worden per categorie de daadwerkelijke vijf nominaties voor de filmprijzen bekendgemaakt.