Noors cruiseschip raakt stuurloos door storm Pia

Op de Noordzee is het Noorse Cruiseschip MS Maud in de problemen geraakt door storm Pia. Het schip raakte door de harde wind stuurloos, meldt een Deense hulpdienst.

De problemen ontstonden toen een raam van de brug sneuvelde door een hoge golf. Hierdoor stroomde water de stuurhut in, wat tot een stroomstoring leidde. Daardoor raakte het schip stuurloos.

Inmiddels is de besturing handmatig overgenomen, maar de navigatie werkt nog steeds niet. Denemarken heeft sleepboten gestuurd om het schip naar een Deense haven te slepen.

De 400 passagiers en de bemanning zouden allemaal in orde zijn.

Het schip, dat eigendom is van cruisemaatschappij HX, een onderdeel van de Noorse Hurtigruten Group, was op weg van Floroe in Noorwegen naar Tilbury bij Londen in Groot-Brittannië.