Schutter Praag geen bekende politie, doodde eerder mogelijk man met baby

Op een persconferentie zei de politiechef dat ze wisten dat de dader om 14.00 uur een lezing zou geven op de Karelsuniversiteit. De politie ontruimde het gebouw waar de lezing zou plaatsvinden, maar de schutter was naar een ander gebouw gegaan: de filosofie-faculteit aan het Jan Palachplein. Daar opende hij het vuur op studenten en medewerkers.

De politie gaat ervan uit dat K. alleen handelde en vermoedt dat er geen sprake is van een terroristisch motief.

Inspiratie buitenland

De politiechef sprak het vermoeden uit dat de dader zich liet inspireren door een recente schietpartij in Rusland. Hij zou dit vermoeden baseren op een Telegramkanaal waar iemand met dezelfde naam als K. zijn plannen uit de doeken deed. De beheerder van het kanaal verwees daarbij naar een schietpartij op een school afgelopen december in het Russische Brjansk.

Experts twijfelen echter aan de authenticiteit van het kanaal. Het online dagboek is geschreven in het Cyrillisch, niet in het Tsjechisch. Het eerste bericht op het kanaal luidt: "Dit is mijn dagboek over hoe ik besloot om op mijn school te schieten", maar dat bericht werd vandaag om 16.55 uur bewerkt. De schutter was toen al dood.

Bachelordiploma

Volgens Tsjechische media behaalde David K. vorig jaar zijn bachelordiploma aan de geschiedenisfaculteit van de Karelsuniversiteit. Hij zou een prijs hebben gewonnen voor zijn scriptie.

Een klasgenoot omschrijft hem tegenover de Tsjechische nieuwssite Seznam Zprávy als een rustig, introvert persoon. "Niet iemand die veel plezier maakte."

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Rakusan zei vanavond dat de schutter geen bekende was van de politie. Ook zou hij een "legale wapenbezitter" zijn geweest. De politie heeft nog niet bekendgemaakt welk wapen hij gebruikte.

Op beelden uit Praag is te zien dat mensen wegrennen en zich verstoppen, op andere beelden zijn schoten te horen: