Corendon schrapt coronatest na terugkeer van Turkije-vakantie

Corendon ziet ervan af om vakantiegangers een gratis coronatest aan te bieden na hun verblijf in Turkije. De reisorganisatie is van plan om vanaf 10 juli weer te gaan vliegen naar verschillende Turkse vakantiebestemmingen. Het bedrijf bood reizigers op de website de mogelijkheid om voor de terugreis of na aankomst in Nederland een coronatest te doen.

Bij een negatieve testuitslag was het volgens Corendon niet nodig om na terugkomst twee weken in thuisquarantaine te gaan, zoals de overheid adviseert bij terugkeer uit 'oranje vakantielanden'.

'Onverantwoord'

Code oranje betekent dat de overheid mensen aanraadt alleen naar Turkije te reizen als het noodzakelijk is. Vakantievluchten vallen hier volgens premier Rutte niet onder. Afgelopen vrijdag noemde Rutte het nog "onverantwoord" dat Corendon weer vakantievluchten naar het land gaat uitvoeren. De opmerking van Rutte was tegen het zere been van Corendon, dat zegt dat andere bedrijven ook vluchten naar Turkije verkopen.

De aangeboden coronatest viel ook niet in goede aarde bij de premier. Volgens Rutte kan Corendon niet zelf bepalen of quarantaine wel of niet nodig is. Ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gaf vandaag in een gesprek met Corendon aan dat het bedrijf zich niet aan de richtlijnen houdt en "dat voor alle luchtvaartmaatschappijen de regels van het kabinet leidend zijn".

Tekst aangepast

Inmiddels heeft Corendon de tekst op de website aangepast. "De overheid beschouwt een pcr-test niet als vervanging of aanvulling van de aanbevolen thuisquarantaine en daarom bieden we de test niet meer aan", staat er nu.

Vakantiegangers die (al eerder) bij Corendon een reis naar Turkije hebben geboekt voor deze zomer en hun bedenkingen hebben kunnen tot 3 juli kosteloos annuleren of de reis omboeken naar een andere bestemming of een later moment.