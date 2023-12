Feyenoord treft winnaar PSV-Twente in achtste finales, stuntploeg Hercules tegen Cambuur

De achtste finales van de KNVB-beker zijn bekend: derdedivisionist Hercules treft half januari in Utrecht Cambuur Leeuwarden. Feyenoord ontvangt in De Kuip de winnaar van het duel tussen PSV en FC Twente, dat donderdagavond door hevige regenval in Eindhoven niet door kon gaan.

Zeven van de acht wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 januari. De afgelaste confrontatie tussen PSV en FC Twente wordt ook op een van die dagen afgewerkt. Een week later zal de winnaar van dat duel midweeks tegenover Feyenoord staan in de achtste finales.

De kwartfinales staan gepland voor 6, 7 en 8 februari. De halve finales volgen op 27 en 28 februari. De finale van de KNVB-beker is op 21 april.