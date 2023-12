Geplaagd Vitesse kegelt Heerenveen uit beker, ook Go Ahead en Almere City winnen

In de competitie bevindt Vitesse zich in zwaar weer, maar de Arnhemmers hebben in het KNVB-bekertoernooi een lichtpuntje gevonden. Door een late treffer van Amine Boutrah werd ten koste van sc Heerenveen de derde ronde bereikt: 1-0.

Boutrah, een kwartier voor tijd ingevallen bij de hekkensluiter van de eredivisie, kon na Fries balverlies op het middenveld het halve veld overbruggen zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd. Hij kreeg ook alle ruimte om uit te halen en dat deed hij met grote nauwkeurigheid.

Een minuut voor tijd had de doorgebroken Million Manhoef de genadeklap voor Heerenveen op zijn schoen, maar hij schoot tegen doelman Mickey van der Hart op.

Go Ahead veel te sterk voor De Treffers

Go Ahead Eagles werd thuis tegen De Treffers na een kwartier op weg geholpen door een eigen doelpunt van Niels Kornelis. Maar daarna ging het hard in de Adelaarshorst: twintig minuten later gaf het scorebord, onder meer dankzij twee goals van Oliver Edvardsen, al 4-0 aan.