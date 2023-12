Bekerduel PSV-Twente afgelast door hevige regenval; half januari ingehaald

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi is donderdagavond afgelast wegen hevige regenval. Het veld was door de regen slecht bespeelbaar geworden.

Eerder op de avond werd de wedstrijd al met een kwartier uitgesteld in de hoop dat het veld later beter bespeelbaar zou zijn. Het wachten bleek tevergeefs: er bleven plassen op het veld staan.