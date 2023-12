Hato vol ongeloof na afgang Ajax tegen amateurs: 'Zijn woorden gevallen in de kleedkamer'

Ajax zwalkte dit seizoen in de competitie. Stond zelfs even laatste. Maar in de laatste dagen van december moest het nog één van de hardste klappen incasseren. De Amsterdammers verloren met 3-2 van Hercules, dat speelt in de derde divisie.

Aanvoerder Jorrel Hato snapte na afloop niet wat er gebeurd was. "We beginnen heel matig, dan kom je snel 1-0 achter, dan weet je wat ze gaan doen: met z'n allen voor de goal verdedigen. We komen terug naar 2-2, maar dan geef je het op het laatst zo makkelijk weg", zei hij na afloop tegen ESPN.

Hoe kon dit gebeuren? Hato: "Ja, we zijn profvoetballers maar vandaag hebben we in niets laten zien hoe goed we zijn. We hebben terecht verloren, felicitaties aan Hercules."

De sfeer bij zijn team is bedrukt, aldus de 17-jarige verdediger. "Er zijn wel woorden gevallen in de kleedkamer. Hoe kan het dat we dit gewoon niet naar onze eigen hand hebben gezet?"

Moet Ajax de gifbeker tot op de bodem leegdrinken? "Ja....", verzuchtte Hato.

Zwakheden

Ajax verloor in de beker nog nooit van een amateurteam. Assistent-trainer Michael Valkanis, die de plek van de afwezige John van 't Schip innam, wilde het geen schande noemen, maar zei wel: "Het is niet goed, dat is iets waar we het over moeten hebben, we moeten werken aan onze zwakheden."