Maeslantkering sluit automatisch, voor het eerst vanwege hoogwater

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland wordt momenteel gesloten vanwege het hoge water in combinatie met de storm Pia. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het is voor het eerst sinds de oplevering in 1997 dat de kering sluit vanwege het hoge water. De waterkering ging in 2007 en 2018 ook dicht tijdens een storm, maar toen stond het waterpeil lager en werden er door Rijkswaterstaat systemen getest.

De kering wordt sinds 20.15 uur gesloten en moet rond 22.15 uur dicht zijn. Het is de verwachting dat de kering morgenochtend rond 06.00 uur weer volledig geopend is. Dan kan het scheepvaartverkeer ook weer over de Nieuwe Waterweg, een belangrijke scheepvaartverbinding voor de Rotterdamse haven.

De waterkering sluit automatisch bij een waterpeil van 3 meter boven NAP bij Rotterdam of 2,9 meter boven NAP bij Dordrecht. De twee deuren van elk 210 meter breed en 22 meter hoog lopen vol met water als de kering sluit. Vervolgens zakken ze in zo'n twee uur tijd naar de bodem. Een computersysteem bepaalt automatisch of de kering dicht moet. Wel is er een team van Rijkswaterstaat bij om toezicht te houden.

Andere waterkeringen ook dicht

Nu de Maeslantkering sluit, gaat ook de Hartelkering boven het Hartelkanaal bij Spijkenisse dicht. De Maeslant- en de Hartelkering vormen samen de Europoortkering. Als de Maeslantkering sluit, zakt de Hartelkering ook naar beneden, aldus Rijkswaterstaat.

De Maeslantkering is onderdeel van de Deltawerken en beschermt de provincie Zuid-Holland tegen hoogwater vanuit zee. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat zegt dat er geen overstromingsgevaar is, maar er kunnen wel kades onder water lopen.

Ook ander waterkeringen zijn vanwege het hoge water in combinatie met de storm dicht. Het gaat onder meer om de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel, de Haringvlietsluizen in Zuid-Holland en de Oosterscheldekering in Zeeland. Dat is het grootste Deltawerk in Nederland.