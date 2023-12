Maeslantkering automatisch gesloten, eerste keer door hoogwater

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is dicht vanwege het hoge water in combinatie met de storm Pia. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het is voor het eerst sinds de oplevering in 1997 dat de kering sluit vanwege het hoge water. De waterkering ging in 2007 en 2018 ook dicht tijdens een storm, maar toen stond het waterpeil lager en werden er door Rijkswaterstaat systemen getest.

De kering werd sinds 20.15 uur gesloten en was rond 22.00 uur dicht. Het is de verwachting dat de kering morgenochtend rond 06.00 uur weer volledig geopend is. Dan kan het scheepvaartverkeer ook weer over de Nieuwe Waterweg, een belangrijke scheepvaartverbinding voor de Rotterdamse haven.

Zo ziet de sluiting eruit: