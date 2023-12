Real Madrid verovert koppositie in La Liga met late treffer, Girona speelt gelijk

Girona heeft donderdagavond de koppositie moeten afstaan in La Liga. De ploeg van Daley Blind speelde met 1-1 gelijk tegen Real Betis en zag Real Madrid later op de avond in de absolute slotfase winnen van Alavés.

Lange tijd leek het er niet op dat Real Madrid het kleine feestje van Girona, dat hoopte als koploper het nieuwe jaar in te gaan, ging verstieren. De Madrilenen speelden een verschrikkelijk slechte wedstrijd in het Baskenland en kwamen na 54 minuten voetballen ook nog eens met tien man te spelen.

Nacho Fernández trapte vol op de hakken van Alavés-spits Samuel Omorodion. Waar de verdediger eerst leek te ontsnappen met geel, greep de VAR in. De zondaar kon alsnog vertrekken.

Coach Carlo Ancelotti leek met Real Madrid op een 0-0 af te steven, maar in de blessuretijd van de tweede helft konden de handen alsnog de lucht in. Een hoekschop viel op het hoofd van Lucas Vázquez, die ervoor zorgde dat Alavés-doelman Antonio Sivera alsnog werd geklopt.

Met de zege neemt Real de koppositie van Girona over op doelsaldo.