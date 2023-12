Girona en Blind geven in slotfase zege uit handen tegen Real Betis

Het sprookje van Girona leek donderdagavond een succesvol vervolg te krijgen, maar in de absolute slotfase moest de ploeg van Daley Blind alsnog de 1-1 incasseren in de uitwedstrijd tegen Real Betis.

Bij winst op Betis was de Catalaanse club als koploper het nieuwe jaar in gegaan. Dat had met recht een verrassing genoemd kunnen worden. Nu kan Real Madrid met een zege op Alavés, later deze avond, de koppositie overnemen van Girona.

Sterk begin Betis

De Catalaanse club speelde donderdag ook niet echt als de verdiende koploper. Betis kreeg de grootste kansen in het eerste half uur, maar Ayoze Pérez, Assane Diao en Willian José kregen de bal niet in het net. Girona-doelman Paulo Gazzaniga kon, zeker na het schot van laatstgenoemde, opgelucht ademhalen.

Strafschop zorgt voor voorsprong

Hoewel de kansen voor Betis waren, kwam de voorsprong er voor de uitploeg. Oud-PSV'er Savio ging op avontuur en werd gevloerd in het strafschopgebied. De penalty was een prooi voor Artem Dovbyk die zijn elfde treffer van het seizoen maakte.