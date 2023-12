Blamage voor Ajax: nederlaag tegen amateurs Hercules in bekertoernooi

Hercules-trainer René van der Kooij gaf zijn ploeg vooraf twee procent kans in het bekerduel met Ajax, maar dat was voor de middenmoter uit de derde divisie ruim voldoende om met het volle geloof de confrontatie met de twintigvoudig bekerwinnaar aan te gaan. En terecht, zo bleek in de Galgenwaard waarnaartoe de amateurclub was uitgeweken.

Hercules boekte in de tweede ronde van het bekertoernooi een sensationele zege op een verbijsterend onmachtig Ajax, dat zich in de slotfase terugvocht van een 2-0 achterstand, maar in de extra tijd alsnog onderuitging: 3-2.

Zes wijzigingen

Bij nog altijd de afwezigheid van hoofdtrainer John van 't Schip, die vanwege het huwelijk van zijn zoon in Australië vertoeft, nam opnieuw assistent Michael Valkanis de honneurs waar bij Ajax. Ten opzichte van afgelopen zondag, toen de ploeg in eigen huis een 2-0 voorsprong verspeelde tegen PEC Zwolle (2-2), had de Australiër maar liefst zes wijzingen doorgevoerd.

Zo begon Brian Brobbey, die tweemaal doel trof tegen PEC, op de bank en ontbrak Steven Berghuis zelfs helemaal op het appel. Tristan Gooijer maakte juist zijn basisdebuut, nadat de 19-jarige verdediger vorige week in de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene al als invaller voor het eerst zijn opwachting had gemaakt in de hoofdmacht.

Enkele afzwaaiers

Ajax ging wat onwennig van start en kwam niet veel verder dan enkele afzwaaiers waarvan die van Carlos Forbs toch meer verdiend had na het knappe voorbereidende werk van Amourricho van Axel Dongen op de linkerflank.