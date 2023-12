Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani vraagt faillissement aan na megaboete

Trumps voormalige advocaat en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani heeft faillissement aangevraagd. Hij werd vorige week door een Amerikaanse jury veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van omgerekend 136 miljoen euro.

Met het aanvragen van faillissement wil Giuliani bescherming tegen schuldeisers bewerkstelligen en de tijd krijgen om in beroep te gaan tegen de megaboete. Giuliani heeft documenten moeten indienen bij de rechtbank en daarin staat dat hij een vermogen heeft van tussen de 1 tot 10 miljoen dollar en een schuld van tussen de 100 en 500 miljoen dollar.

Veroordeling

Trump had in 2020 de verkiezingen in Georgia verloren en probeerde aan te tonen dat er was gefraudeerd. Giuliani beweerde dat twee vrouwen stemmen op Trump hadden verdonkeremaand en stemmen op zijn tegenstander Biden juist dubbel hadden geteld. Ook zouden ze hebben geknoeid met stemmachines. Voor die beweringen was helemaal geen bewijs, maar Giuliani bleef ze herhalen.

De vrouwen, Wandrea Moss en haar moeder Ruby Freeman, vertelden vorige week voor een jury over de haat waarmee ze te maken kregen na de beschuldigingen. Een federale rechter had eerder al bepaald dat Giuliani schuldig was aan het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed en aan samenzwering. De jury moest de hoogte van de schadevergoeding bepalen.