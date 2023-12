OM gaat twee mannen dagvaarden vanwege projecteren leuzen op Erasmusbrug

Het Openbaar Ministerie gaat twee mannen dagvaarden die verdacht worden van het projecteren van kwetsende en discriminerende leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden teksten geprojecteerd als "White lives matter" en "Vrolijk blank 2023". Ook de zogeheten fourteen words-leus, die werd bedacht door de veroordeelde Amerikaanse neonazistische terrorist David Lane, werd op de brug geprojecteerd.

De mannen uit Zwijndrecht en Landgraaf worden door het OM verdacht van groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie, verspreiden van discriminatoire uitingen en het in voorraad hebben van discriminatoire stickers.

Het OM meldt dat, hoewel de uiting "White lives matter" niet expliciet negatief is over een groep, in combinatie met de andere uitingen "beledigend is over een groep mensen, namelijk mensen met een donkere huidskleur".

De twee mannen worden ook verdacht van het projecteren van strafbare uitingen op het stadhuis van Eindhoven, een van hen wordt ook verdacht van groepsbelediging en verspreiden van discriminatoire uitlatingen in Alkmaar. Eerder werden de mannen al veroordeeld tot taakstraffen vanwege het plakken van racistische stickers in Breda.

Wanneer de twee mannen voor de rechter moeten komen is nog niet bekend.