Veteraan krijgt na kampeeractie voor kazerne erkenning voor fout dienstplicht

Defensie heeft erkend dat een veteraan uit Utrecht in de jaren 80 niet in een gevechtsfunctie uitgezonden had mogen worden op een VN-missie naar Libanon. Oud-militair Mario van der Beek voerde tien jaar lang strijd om die erkenning te krijgen. Zijn lobby belandde in een stroomverstelling, nadat hij bij wijze van protest ruim twee weken lang in een tent verbleef voor de Utrechtse Kromhoutkazerne.

Van der Beek had naar eigen zeggen een lastige jeugd. Na het overlijden van zijn moeder belandde hij in internaten, waar hij het zwaar had. Toch moest op zijn achttiende verplicht in dienst, ondanks een keuring waaruit bleek dat hij psychische problemen had.

Na zes maanden training in Nederland en twee maanden bij de VN begon zijn gevechtsmissie in Libanon. Kort daarna moest hij zijn vader begraven in Nederland. "Binnen een maand kwam ik met vier man in een vuurgevecht met PLO-strijders terecht. Dat duurde uren." Hij hield er een posttraumatische stressstoornis (PTSS), tinnitus en doofheid aan over. "Al veertig jaar lang word ik door die piep herinnerd aan die oorlog van toen."