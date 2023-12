Transfer Uijtdebroeks naar Visma - Lease a bike eindelijk afgerond: 'Voelde me daar niet goed'

Het Nederlandse team, voorheen Jumbo - Visma, maakte de transfer van de Belg al op 9 december bekend. Maar een uur later meldde zijn voormalige ploeg, Bora-hansgrohe, dat er helemaal geen sprake van een transfer was en dat Uijtdebroeks nog minstens een jaar voor de ploeg zou rijden.

Cian Uijtdebroeks is heel blij met zijn stap naar Visma - Lease a Bike. Hij voelde zich niet meer goed bij Bora-hansgrohe en vertrok naar de Nederlandse ploeg, maar wat er precies is misgegaan wil de Belg niet zeggen. - NOS

Ralph Denk, de teammanager van Bora-hansgrohe, bevestigt de transfer nu ook. "Het is een dag van gemengde gevoelens. Ik ben blij dat het stof eindelijk is neergedaald en de zaak nu gesloten is. Ik zou graag willen dat deze zaak een op zichzelf staand incident blijft voor de hele wielerfamilie. Laten we contracten en regels respecteren, laten we eerlijk tegen elkaar zijn."