President Suriname: geen andere optie dan dat Bouterse de cel in gaat

Zo'n gratieverzoek moet Bouterse doen binnen acht dagen na de uitspraak. Eerder zei Santokhi dat hij vindt dat veroordeelde moordenaars nooit in aanmerking zouden moeten komen voor gratie. Toch wil hij niet concreet ingaan op een eventueel gratieverzoek van Bouterse. "Laten we afwachten tot het gratieverzoek komt, áls het komt."

Maar de huidige president benadrukt ook dat Bouterse nog gratie kan aanvragen. Als dat inderdaad gebeurt is het aan Santokhi zelf om daar een oordeel over te vellen.

Oud-president Bouterse kreeg gisteren twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Maar er is nog geen sprake van onmiddellijke gevangenneming. Daarvoor moet het OM eerst het vonnis verder uitwerken.

Volgens de Surinaamse president Chan Santokhi is het onvermijdelijk dat Desi Bouterse binnenkort de gevangenis ingaat. "Er is geen andere keuze", zegt hij in gesprek met Nieuwsuur. "De wetten van het land moeten gevolgd worden."

Het heeft ons jaren gekost, maar we kunnen nu wel zeggen dat we een zwarte bladzijde in onze geschiedenis afsluiten.

Santokhi verwacht niet dat Bouterse zal proberen het land te ontvluchten. "We hebben daar geen indicatie voor. Bij eerdere veroordelingen is hij ook altijd in het land gebleven."

De definitieve veroordeling van Bouterse is volgens Santokhi een grote dag in de geschiedenis van Suriname. "Het heeft ons jaren gekost, maar we kunnen nu wel zeggen dat we een zwarte bladzijde in onze geschiedenis afsluiten." Verder noemt hij de uitspraak "een bevestiging dat we een heel sterke democratische rechtsstaat zijn".

Decembermoorden

Het jarenlange proces van de Decembermoorden draait om de moord op vijftien politieke tegenstanders van het regime van Bouterse. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden journalisten, vakbondsleiders en advocaten doodgeschoten.

Naast Bouterse zijn ook vier ex-militairen veroordeeld. Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondensten en Stephanus Dendoe hoorden gisteren dat ze vijftien jaar cel krijgen.

Bouterse heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en vindt dat hij alleen politiek verantwoordelijk is omdat hij destijds bevelhebber van het leger was.