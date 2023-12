Na 28 jaar stopt Stefan Stasse op NPO Radio 2: 'Heeft hier de toon gezet'

"Als je na Stefan de radio uitzet is je dag niet zozeer beter, maar de wereld wel een stukje mooier." Radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte is duidelijk over zijn collega Stefan Stasse, die vanavond na 28 jaar afscheid neemt op NPO Radio 2.

Vanavond is de laatste uitzending van De Staat van Stasse, genaamd De Staatsbegrafenis. De 63-jarige Stasse, wiens programma's werden bekroond met de Gouden Radioring en de Zilveren Reissmicrofoon, gaat een nieuw programma maken op NPO Radio 5.

Vier jaar geleden was er al sprake van een overgang naar Radio 5, maar na onder meer protest van de luisteraars werd dat uitgesteld. "Nu heb ik er vrede mee. We hebben tien jaar lang een mooi programma neergezet, nu is het mooi geweest", zegt hij. Stasse blijft wel de stem van NPO Radio 2.

Theater

Stasse ging als jongeling naar de toneelschool en stond daarna enige tijd op de planken met een theatergroep. Al snel ging hij naar de KRO, waar hij zich bekwaamde in radio maken. "Ik begon als een theaterman op de radio, en nu ben ik radioman met een theaterachtergrond", blikt Stasse terug. "Als het lampje van de microfoon aangaat, start de show en maak ik gebruik van de kracht van verbeelding."

Het duurde wel even voor hij de rol van radiomaker echt onder de knie had. De stijl van snelle, hippe radio maken, heeft hij naar eigen zeggen niet.

Verhalen vertellen

Waar strakke formats en hitlijsten tegenwoordig de boventoon voeren, hanteert Stasse een eigen stijl. "Hij is van een radioschool die zich echt bekwaamd heeft in het vertellen van verhalen", zegt radiokenner Vincent Bijlo. "De luisteraar wordt in zijn shows onderdeel van een voorstelling. Ontzettend jammer dat hij niet meer op Radio 2 is."

Kijk in de Vegte noemt Stasse iemand die de toon heeft gezet op de zender. "Ik vind het zo bijzonder dat je door de radio heen mensen zo kunt 'aanraken' en even een hand op hun schouder kunt leggen. Al zal hij daar zelf trouwens intens bescheiden over doen."