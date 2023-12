Spoorafspraken definitief: tot 2033 alleen NS-treinen op belangrijkste lijnen

De Tweede Kamer had eigenlijk gehoopt dat er twee extra intercity's tussen Zwolle en Groningen konden gaan rijden, maar volgens het ministerie is hier geen geld voor en moet spoorbeheerder ProRail hiervoor eerst de sporen voor honderd miljoen euro verbouwen. Een plan van de NS om treinkaartjes in de spits te verhogen komt er ook niet , de Tweede Kamer stemde daar eerder al tegen.

Dit geldt ook voor de stoptreinen van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden, deze blijven in handen van de NS. Andere vervoerders, zoals Arriva, hadden gehoopt hier de concurrentie met de NS aan te mogen gaan, maar daar wil het ministerie voorlopig niet in mee. Wel denkt de staatssecretaris dat marktwerking op deze trajecten "de reiziger voordelen zou kunnen bieden". Halverwege de concessie, in 2029, gaan ze het daarom opnieuw bekijken.

In de onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en het ministerie zijn ook financiële afspraken gemaakt. Op dit moment betaalt NS ongeveer 80 miljoen euro per jaar om over het spoor te mogen rijden. In de nieuwe concessie hoeft dit niet meer en krijgt NS juist een subsidie van 13 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat de overheid in negen jaar tijd in totaal ruim 700 miljoen euro aan inkomsten misloopt.

Volgens het ministerie is de subsidie nodig om een "stabiele dienstregeling te garanderen" aan de reiziger. Dat heeft alles te maken met de uitbraak van het coronavirus, een paar jaar geleden. Sindsdien is het aantal treinreizigers fors gedaald, tot ongeveer 85 procent. Dat betekent al jaren fors minder inkomsten voor de NS.

De nieuwe concessie gaat in op 1 januari 2025 en loopt tot en met 2033.