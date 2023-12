Kooij maakt in Giro debuut in grote ronde, Van Aert slaat Tour de France over

Voor Olav Kooij wacht in mei 2024 een mooi avontuur. De Nederlandse sprinter mag dan zijn opwachting maken in de Giro d'Italia. Het wordt de eerste grote ronde voor de 22-jarige Kooij. Dat is vandaag tijdens de teampresentatie bekend gemaakt door zijn ploeg Visma - Lease a bike. Ook Wout van Aert rijdt de Ronde van Italië, want hij slaat de Tour de France komend jaar over. In de Giro wil de Nederlandse wielerploeg vooral op jacht naar ritzeges. En dat is "heel passend" voor Kooij, zo vertelde de jonge sprinter vandaag. "Het is voor mij een supermooie ronde, waarin de nodige ritkansen zijn. Als wielrenner wil je altijd voor het hoogst haalbare gaan en de grote rondes zijn de belangrijkste wedstrijden. Daar droom ik van."

Wielerploeg Visma - Lease a Bike (voorheen Jumbo-Visma) rijdt ook komend seizoen in het geel en zwart. Ondanks een verandering van naam door de sponsorwissel. Redelijk uniek in het wielrennen, maar een bewuste keuze zegt directeur Richard Plugge. - NOS

En winnen in een grote ronde zou natuurlijk nog mooier zijn. Wat dat betreft heeft Kooij de luxe dat Wout van Aert ook de Giro gaat rijden. De Belg kan weleens een heel belangrijke rol gaan vervullen in de sprinttrein voor Kooij. "Dit is de top van de top. Die heb ik graag in mijn ploeg. Dit is natuurlijk voor de hele ploeg heel stimulerend, ook voor mij in de sprints." Tour zonder Van Aert Maar Van Aert rijdt komend jaar niet alleen de Giro. Hij gaat ook naar de Vuelta. Dat betekent dat de Tour de France het in 2024 jaar zonder een van zijn smaakmakers van de afgelopen edities moet stellen. De Belgische toprijder wil zich namelijk focussen op de tijdrit op de Olympische Spelen. De Tour past daardoor niet in zijn schema. "De tijdrit is de zaterdag na de Tour de France. Ik denk dus niet dat heel veel jongens uit de Tour daar mee zullen doen. Voor mij zal een olympische medaille in de tijdrit niet misstaan op mijn palmares." Vingegaard en Kuss wél Waar Van Aert de Tour dus laat schieten, gaat Jonas Vingegaard wel naar de grootste ronde van het jaar voor een nieuwe overwinning. Hij krijgt de Amerikanen Sepp Kuss en Matteo Jorgenson mee, en ook de Nederlanders Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle.

Vingegaard gehuldigd na zijn winst in de Tour de France - Foto: EPA

Het team wordt compleet gemaakt door de Fransman Christophe Laporte, de Belg Tiesj Benoot en de Sloveen Jan Tratnik. Van dat achttal zijn Kruijswijk en Jorgenson, overgekomen van Movistar, en is Tratinik nieuw ten opzichte van de Tour van dit jaar. Omstreden transfer Uijtdebroeks afgerond Op de ploegenpresentatie werd ook duidelijk dat het Belgische supertalent Cian Uijtdebroeks definitief is overgenomen door de Nederlandse ploeg. Zijn vorige team, Bora-hansgrohe, ontkende namelijk onlangs dat de renner de overstap zou maken. "Ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Ik wilde weg bij Bora omdat ik me daar niet goed voelde. Ik heb mijn contract opgezegd en heb daar goede redenen voor." Wat die precies zijn, wil de 20-jarige Belg niet zeggen. "Er gaan veel verhalen, maar ik kan gewoon niet op de details ingaan."

Cian Uijtdebroeks - Foto: NOS