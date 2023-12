Oud-nieuwslezer Bob Meijer (88) overleden

Bob Meijer, voormalig nieuwslezer van de NOS en NTS, is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Damwâld, in Friesland. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

In 1953 begon Meijer zijn carrière in de journalistiek als freelancer bij de VPRO. Later werkte hij als redacteur bij het bioscoopjournaal en in 1962 ging hij naar Nieuw-Guinea, waar hij werkte als nieuwslezer, presentator en verslaggever voor Radio Omroep Nieuw-Guinea.

Toen het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea in 1962 werd overgedragen aan Indonesië, kwam Meijer terug naar Nederland. Vanaf 1963 werkte hij als nieuwslezer en redacteur bij het NTS Journaal, de voorloper van het NOS Journaal. In 1969 werden de NTS en NRU samengevoegd tot de NOS. Hij werkte er tot 1975.

Friesland

Na zijn afscheid als nieuwslezer vertrok hij naar Friesland. Met zijn vrouw Hermien woonde hij op een grote boerderij in Blije. Hij reisde de eerste jaren nog regelmatig op en neer naar Hilversum om programma's voor de EO te maken en films in te spreken. Samen met zijn vrouw runde hij daarna een pension, waar ze dertig jaar lang gasten ontvingen.

Later verhuisden ze naar Damwâld. Daar hadden ze een winkeltje met tweedehandsspullen. De opbrengsten daarvan gingen naar goede doelen in Moldavië.

Israël

Meijer, geboren in Joods gezin in Amsterdam, legde in 2018 samen met een van zijn dochters een krans tijdens nationale dodenherdenking op 4 mei. De Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na bij Meijer. Hij werd als jongetje met zijn ouders, broertje en zusje gedeporteerd naar Westerbork. Later moest het gezin naar het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Alleen de drie kinderen overleefden dat.

Omrop Fryslân ging vorig jaar nog op bezoek bij Bob Meijer en zijn vrouw. "Er is iets met Friesland. Friesland is iets aparts. Het doet me aan Israël denken. Als overlevende voel ik me hier thuis", zei hij tegen de omroep.