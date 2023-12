'Baarmoeder van 400 vrouwen per jaar onnodig verwijderd'

Cécile van den Boogaard had haar baarmoederverwijdering al ingepland toen ze er via het internet achterkwam dat ze ook voor de embolisatie kon gaan:

Maar er bestaat dus nog een behandeling. Paul Lohle is interventieradioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en expert op het gebied van vleesbomen. "Wij kunnen kleine bloedvaatjes naar de vleesboom dichtmaken, waardoor de vleesboom uitgeschakeld wordt en mensen geen klachten meer hebben. Dat heet embolisatie."

Op dit moment krijgen zo'n honderdtachtig vrouwen per jaar een embolisatie. Gynaecoloog Hehenkamp verwacht dat dat er zeshonderd kunnen worden als gynaecologen hun patiënten beter voorlichten. "Goede informatievoorziening is echt de sleutel. Je hebt als gynaecoloog te weinig tijd. We hebben meestal maar een kwartier om alle opties uit te leggen."

Een baarmoederverwijdering is als behandeling tegen de klachten 100 procent effectief: zonder baarmoeder ontstaan er geen vleesbomen. Maar bij de alternatieve behandeling, in een gespecialiseerd ziekenhuis, is in negentig procent van de gevallen ook later geen baarmoederverwijdering meer nodig. Dat blijkt uit de richtlijn.

Volgens de NVOG is het heel logisch dat vrouwen voor een baarmoederverwijdering kiezen: "Veel vrouwen willen juist hun baarmoeder laten weghalen, omdat ze er dan honderd procent zeker van zijn dat ze van hun klachten af zijn."

Voor meer informatie en voorlichting is er al wel een website van de NVOG, die helpt bij het maken van een keuze. Maar de informatie bereikt nog lang niet alle patiënten.

Voorlichting

Ingeborg Jansen had zo'n tien jaar geleden veel last van hevig bloedverlies veroorzaakt door vleesbomen. "De gynaecoloog zei dat mijn baarmoeder eruit moest. Ik was in shock. De operatie werd meteen gepland. Er was geen andere mogelijkheid, voor zover ik wist."

Eenmaal thuis besprak Jansen het met haar moeder. "Zij kwam toen met een krantenartikel waarin stond dat je de vleesbomen ook kunt laten verwijderen bij een interventieradioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis." Ze belde meteen met het Tilburgse ziekenhuis. "Ze vertelden mij dat mijn baarmoeder er helemaal niet uit hoefde. Ik was heel blij en heb direct mijn ingeplande afspraak afgezegd."

De gynaecoloog van Jansen is niet de enige arts die alternatieve behandeling niet noemt. In 2015 bleek al dat in ziekenhuizen waar embolisatie niet voor handen is - dat zijn veruit de meeste ziekenhuizen - gynaecologen de behandeling in 30 procent van de gevallen niet noemen.

In ziekenhuizen waar de behandeling wel tot de mogelijkheden behoort, is dat 10 procent. Dat is geheel tegen de richtlijn waar gynaecologen zich bij hun voorlichting op baseren. Die schrijft al tien jaar voor dat gynaecologen embolisatie moeten noemen als optie. Naar schatting is de behandeling in één op de drie ziekenhuizen mogelijk.