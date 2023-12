Regillio Simons, vader van Xavi, nieuwe hoofdtrainer bij Volendam

Regillio Simons, vader van Xavi, is de nieuwe hoofdtrainer van FC Volendam. De 41-jarige voormalig profvoetballer krijgt samen met Michael Dingsdag de leiding over het eerste elftal. Omdat die laatste niet over de juiste papieren beschikt, is Simons op papier de eerste man. Opvallend is dat het duo eerder deze zomer al werd aangesteld bij Jong Volendam. Toen werd Dingsdag aangewezen als hoofdtrainer. Volendam was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Matthias Köhler eerder deze maand werd ontslagen.

Regillio Simons bij een wedstrijd van de Ajax-jeugd in 2015 - Foto: Pro Shots

Simons doorliep de jeugd bij Ajax en speelde in Nederland bij Telstar, Fortuna Sittard, Willem II, ADO Den Haag en TOP Oss. Ook speelde hij nog even voor Kyoto Sanga FC in Japan. Als trainer was hij vooral werkzaam bij de amateurs. Wel was hij van 2013 tot 2017 jeugdtrainer bij Ajax. Bij Volendam is het laatste maanden onrustig vanwege een bestuursstrijd. Jan Smit werd ontslagen als voorzitter en afgelopen maandag opgevolgd door Jaap Veerman, de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen. Volendam staat een na laatste in de eredivisie met elf punten. Evenveel als Vitesse, dat een slechter doelsaldo heeft.