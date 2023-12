Regilio Simons, vader van Xavi, nieuwe hoofdtrainer bij Volendam

Regilio Simons, vader van Xavi, is de nieuwe hoofdtrainer van FC Volendam. De 41-jarige voormalig profvoetballer krijgt samen met Michael Dingsdag de leiding over het eerste elftal. Omdat die laatste niet over de juiste papieren beschikt, is Simons op papier de eerste man.

Opvallend is dat het duo eerder deze zomer al werd aangesteld bij Jong Volendam. Toen werd Dingsdag aangewezen als hoofdtrainer. Volendam was op zoek naar een nieuwe trainer nadat Matthias Köhler eerder deze maand werd ontslagen.