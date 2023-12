Oproep toxicologen: onderzoek alle eieren hobbykippen op PFAS

Eieren van hobbykippen in het hele land zouden moeten worden onderzocht op de schadelijke stof PFAS. Dat zeggen toxicologen Martin van den Berg en Jacob de Boer tegen de NOS naar aanleiding van onderzoek naar eieren in de regio Dordrecht rond de fabriek van Chemours.

Uit dat onderzoek blijkt dat in veel eieren van hobbykippen in de regio veel te veel PFAS zit, soms wel tien keer meer dan de maximumhoeveelheid die nog ongevaarlijk wordt geacht. Reden voor het RIVM en de GGD in de regio Dordrecht om af te raden om nog eieren uit eigen tuin te eten. Eieren uit de winkel kunnen wel gewoon worden gegeten, die worden steekproefgewijs gecontroleerd op schadelijke stoffen.

Opmerkelijk genoeg is de aangetroffen PFAS voor een groot deel niet te herleiden naar de Chemours-fabriek, waarvan bekend is dat die veel PFAS loosde en uitstootte. Het gaat om een soort PFAS die voor zover bekend nooit door Chemours is gebruikt. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat ook in eieren op een locatie die relatief ver van de fabriek zijn gelegd, flink verhoogde concentraties PFAS werden gevonden.

Geen gegevens

"Als dat zo is, is het heel zorgelijk", zegt emeritus hoogleraar Van den Berg van de Universiteit Utrecht. "Als je zulke concentraties ziet, heb je een probleem. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door achtergrondblootstelling aan een PFAS die niet direct van Chemours komt, maar ook elders in het land aanwezig kan zijn."

Daarom moet er zo snel mogelijk worden getest, zegt emeritus hoogleraar De Boer van de Vrije Universiteit. "Je kunt ook even een paar steekproeven nemen en dan weet je het bij wijze van spreken volgende week."

Een woordvoerder van het RIVM zegt daarover tegen de NOS dat de uitkomst van het onderzoek reden is om in januari verder te kijken of ook eieren in de rest van het land moeten worden onderzocht. Het RIVM raadt het eten van scharreleieren in de rest van het land nu nog niet af. "Wij kijken nu naar de onderzoeksgegevens uit deze regio. Uit de rest van het land hebben we die gegevens gewoon nog niet."

Mogelijk jaren aan de gang

Hoogleraar Van den Berg zou het RIVM adviseren sneller actie te ondernemen. "Je moet nu zo snel mogelijk gaan testen. Hier wil je op korte termijn beslist meer over weten, dan kun je daarna ergens een advies op baseren hoeveel eieren nog wel kunnen worden gegeten door bijvoorbeeld kinderen."

Van den Berg ziet vooral een potentieel gevaar voor kinderen. "Als het gaat om volwassenen wordt het gevaar vaak wel wat overdreven. Er wordt vaak gesproken over kanker, maar als er al een risico is, dan is dat alleen bij heel hoge waardes. Maar het immuunsysteem van kinderen wordt al door relatief lage concentraties beïnvloed. En als kinderen een minder goed werkend immuunsysteem hebben, is een reactie op vaccins tegen kinderziektes ook minder optimaal dan je zou willen."

Beide hoogleraren vinden het nog te vroeg om nu al af te raden om eieren van hobbykippen te eten. De Boer: "Daar zou ik toch even mee wachten. Dit is vermoedelijk al jaren aan de gang. Die laatste week zal dan het verschil ook niet maken."