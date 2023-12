Van Peer stunt met gekneusde ribben tegen Woodhouse op WK-darts

Maar nu vlogen de pijlen meer dan goed uit zijn hand. Hij won meteen de eerste set, tot zijn grote opluchting. "Ja, er kwam vandaag veel energie los. Ik heb er ook enorm veel zin in en dat werpt zijn vruchten af", zei hij na afloop.

Daarnaast speelde rond de Nederlander ook nog het mentale verhaal. Zes jaar geleden ging het mis bij Van Peer. Op de Grand Slam of Darts kreeg hij geen pijl meer uit zijn hand . Darteritus nam een ernstige vorm aan. Bij die aandoening ontstaat een blokkade in het hoofd waardoor de beweging die ze al jaren uitvoeren ineens niet meer lukt.

En dat was extra knap. Want Van Peer had deze week ook wat fysiek ongemak, vertelde hij na afloop. De Brabander was van de trap gevallen en kneusde twee ribben, daardoor kon hij de afgelopen dagen minder trainen.

Waar Berry van Peer in 2017 streed tegen 'darteritus' en allerminst kon lachen, heeft de darter uit Roosendaal na vandaag een grote lach op zijn gezicht. Tijdens zijn WK-debuut versloeg hij de nummer 33 van de wereld, Luke Woodhouse met 3-2 in sets.

Maar Woodhouse gaf zich niet zomaar gewonnen. In de tweede set was de Engelsman scherper en in vijf legs trok Woodhouse de stand weer gelijk.

Van Peer bewees daarna eens te meer dat zijn mentale problemen helemaal voorbij zijn. Hij won de derde set en kreeg in de vierde set het voor elkaar om twee pijlen te krijgen voor de beslissing in de wedstrijd. Maar die gingen verloren, een vijfde set moest de beslissing brengen.

"Die pijlen hadden erin gekund, ze zaten ook in de buurt, maar het lukte net niet. Maar ik wist dat ik scorend in deze wedstrijd beter was, dan moet je niet te veel nadenken bij die gemiste pijlen en er gewoon overheen. Dat gebeurde ook."

Vijf matchpijlen gemist, toch grote vreugde

Dat klopte. In de vijfde set miste Van Peer in eerste instantie weer drie pijlen voor de wedstrijd, maar de vierde was tot zijn grote vreugde alsnog raak.

Voor het eerst in zijn carrière wist de 27-jarige Roosendaler een wedstrijd te winnen van Woodhouse. Dat lukte hem de vorige twee keer niet. "Ik had dan ook zoiets van: ik moet hem terugpakken. Dat was een leuke motivatie voor vandaag."

In de tweede ronde neemt Van Peer het op tegen een andere Engelsman, Josh Rock. De Nederlander is vol vertrouwen. "Ik heb vandaag goed gegooid. Ik kan hier op doorbouwen"