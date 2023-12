Staking onder personeel Kanaaltunnel, treinverkeer ligt stil

Onder Franse medewerkers van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland is een staking uitgebroken. Dat meldt Getlink, de uitbater van de tunnel onder Het Kanaal. Het is niet bekend hoelang de staking gaat duren.

Als gevolg van de staking ligt het treinverkeer tussen de twee landen plat. Ook zijn de terminals in Frankrijk en Engeland dicht.

Volgens het bedrijf hebben medewerkers een bonus van 1000 euro afgewezen, en eisen ze het drievoudige. Vakbonden konden door persbureaus nog niet worden bereikt voor een reactie.

Gestrand

Op sociale media zeggen gedupeerde reizigers dat ze gestrand zijn op verschillende stations, waaronder London St. Pancras International en Brussel-Zuid. Daarbij zeggen mensen ook dat de kerstplannen in het water dreigen te vallen.

Ook zijn er reizigers die zeggen dat ze vastzitten in treinen. "We raden u aan uw reis uit te stellen als dat kan, al is het tot morgen", zo meldt treinuitbater Eurostar.