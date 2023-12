Vanavond op tv: Ambtenarenprotest • Gesprekken staakt-het-vuren • Suriname, the day after • Onnodig baarmoeders verwijderd?

Ambtenarenprotest tegen Nederlands standpunt Gaza

Ruim honderd rijksambtenaren houden in Den Haag vandaag een "stil protest" tegen het Nederlandse standpunt rond de oorlog tussen Israël en Hamas. De ambtenaren maken zich zorgen dat Nederland niet oproept tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Volgens de demonstranten strookt dat niet met het internationaal en humanitair recht. Ze wijzen op de duizenden doden in de Gazastrook, onder wie kinderen. Eerder deze maand onthield Nederland zich bij een stemming in de VN voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Ondertussen zijn er in Caïro topfunctionarissen uit Israël, de VS en Qatar in gesprek over een staakt-het-vuren. Ook Hamas-leider Ismail Haniyeh reisde naar de Egyptische hoofdstad voor de gesprekken. Hamas zegt dat er geen Israëlische gijzelaars meer worden vrijgelaten totdat er een permanent staakt-het-vuren is.