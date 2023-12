Nederlandse rechter legt 6 jaar cel op aan afperser van Amanda Todd

De Canadese straf van 13 jaar die Aydin C. kreeg voor het afpersen van het meisje Amanda Todd is door de Nederlandse rechter omgezet in een gevangenisstraf van 6 jaar. Dat is 1,5 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevorderd.

C. werd in oktober 2022 door de rechter in Canada veroordeeld omdat hij Todd had afgeperst en geïntimideerd. Hij chanteerde haar met naaktbeelden die hij sinds haar 12de van haar had gemaakt. De zaak kreeg wereldwijde aandacht omdat Todd op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte en kort daarvoor haar verhaal had verteld in een filmpje op YouTube.

De nu opgelegde Nederlandse straf is lager dan de 13 jaar die in Canada is opgelegd, omdat de rechter "rekening heeft gehouden met de straffen die in Nederland in vergelijkbare zaken worden opgelegd". Het OM eiste 6 jaar straf, maar trok van die eis 1,5 jaar af omdat C. een tijdje uitgeleverd is geweest aan Canada voor het bijwonen van zijn proces en daar in de cel zat. Maar de rechter ziet geen aanleiding voor zo'n strafkorting.

Aydin C. zit sinds 2014 vast. Hij werd in 2018 in hoger beroep in Nederland al veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden voor het misbruiken van tientallen andere meisjes en een aantal mannen. Die zette hij aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera, waarna hij zijn slachtoffers chanteerde en afperste. De zaak-Amanda Todd was hierin niet meegenomen, omdat Canada hem daarvoor zelf wilde berechten.