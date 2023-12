Nieuwe regels online gokken: maandelijkse speellimiet van 700 euro

Het is mogelijk om daarna door te spelen, maar bij meer dan 700 euro aan stortingen op maandbasis per account houdt dat op. Als iemand dan niet met een bewijs van inkomsten kan aantonen dat hij zich dat soort inzetten kan veroorloven, kan hij die maand niet meer bijstorten en kan hij uitsluitend spelen met het geld dat nog op zijn account staat.

In het nieuwe voorgestelde systeem moeten de bedrijven er veel meer bovenop zitten: signalen van onmatig gokken dienen ze binnen een uur te kunnen opmerken. Daarnaast moeten ze contact opnemen met iedere gokker die een speellimiet van 350 euro of meer wil instellen. In dat contact moeten ze de speler wijzen op de risico's van dergelijke inzetten en verwijzen naar de mogelijkheid van hulp en ondersteuning.

De Kansspelautoriteit (Ksa) concludeerde eerder dit jaar dat aanbieders in de praktijk hun 'zorgplicht' verzaken, vooral doordat zij het speelgedrag van hun klanten niet goed genoeg in de gaten houden. Terwijl de bedoeling van het legaliseren van het online gokken in oktober 2021 juist was om gokkers beter te beschermen. Sindsdien hebben volgens de laatste cijfers bijna 60.000 Nederlanders zichzelf een blokkade van ten minste zes maanden opgelegd van alle vormen van gokken. Mensen doen dat in de regel als ze zelf vinden dat ze hun speelgedrag onvoldoende onder controle hebben.

Nu bepaalt een speler bij inschrijving bij een gokbedrijf als Betcity, Unibet of Toto nog volledig zelf wat zijn grenzen zijn. Als hij die limiet op bijvoorbeeld 10.000 euro per maand stelt, gaan er vaak pas alarmbellen af als hij daaroverheen gaat. Controle of iemand zich dergelijke grote uitgaven wel kan permitteren, is er niet of nauwelijks.

Er moet een duidelijke speellimiet komen van 700 euro per maand om online gokkers beter te beschermen tegen grote verliezen en de risico's van kansspelverslaving. Als het aan demissionair minister Weerwind en toezichthouder de Kansspelautoriteit ligt, gaat in april een reeks van dit soort strengere regels in.

Hiermee verplichten we aanbieders eerder in te grijpen en geven we spelers meer grip op hun speelgedrag.

Voor jongvolwassenen (18 tot 24 jaar) worden de nieuwe regels nog iets strenger, omdat uit onderzoek bekend is dat zij het gevoeligst zijn voor gokverslaving. Zij morgen straks niet meer dan 300 euro per maand storten en worden al aangesproken door het bedrijf in kwestie bij een limiet van 150 euro.

"Uit onderzoeken blijkt dat aanbieders spelers aanmoedigen meer geld in te zetten dan ze kunnen missen", zegt minister Weerwind in een toelichting. "Met deze maatregelen verplichten we aanbieders om eerder in te grijpen en geven we spelers meer grip op hun speelgedrag."

Limieten gelden per aanbieder

Probleem bij deze limieten is dat ze per aanbieder gelden. Voor het eventueel instellen van grenzen die overkoepelend voor alle bedrijven gelden, is volgens een woordvoerder van Weerwind een wetswijziging nodig. En die kost naar verwachting nog jaren. Omdat er inmiddels 27 bedrijven met een vergunning zijn, kunnen probleemspelers ook in het nieuwe systeem gewoon een nieuw account bij een andere website aanmaken als zij de limiet overschrijden en zichzelf daarmee alsnog financieel in de problemen helpen.