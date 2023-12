Komende zomer ruimte voor 13.000 extra vluchten op Schiphol

Op Schiphol kunnen de komende zomerperiode 13.000 vluchten meer vertrekken dan eerder was aangekondigd. In heel 2024 is er ruimte voor 483.000 vluchten, zo heeft de luchthaven bekendgemaakt.

Wettelijk is er ruimte voor 500.000 vluchten, nu het kabinet de krimp van de luchthaven voor volgend jaar heeft ingetrokken. Maar na gesprekken met onder meer de luchtverkeersleiding en de douane heeft Schiphol besloten dat dat aantal niet realistisch is.

Hoeveel vluchten daadwerkelijk van de luchthaven kunnen vertrekken is namelijk ook afhankelijk van de capaciteit bij onder meer de Koninklijke Marechaussee, de douane en de luchtverkeersleiding. In het voorjaar van 2022 ontstond grote chaos op de luchthaven, voornamelijk vanwege personeelstekorten. Die situatie wil Schiphol voorkomen.